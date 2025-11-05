مرشح لانتخابات "النواب" يعلن مشروع "نهضة مصر 2030 الجيش الأول الميداني"

كتب- محمد شاكر:

طرح المحامي محمد الأباصيري، المرشح لانتخابات مجلس النواب "فردي" عن دائرة شرق القاهرة "القاهرة الجديدة والشروق وبدر"، عبر موقع "مصراوي"، المشروع القومى "نهضة مصر 2030 الجيش الأول الميداني"، الذي يهدف ويؤسس لنهضة قومية شاملة؛ سواء تربوية أو علمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية، لكل المحافظات والقطاعات النوعية.

وقال الأباصيري، في تصريحات خاصة: كل المشكلات التي تعانيها مصر لو تم حصرها من قبل المفكرين والمهتمين بالشأن العام، سيكون لها أصول علمية يمكن معالجتها في كل المجالات، ومن هنا علينا رد الأمور إلى أصولها التي تبدأ بالجامعة المصرية ويمتد أثرها لكل بقاع الوطن.

وأضاف الأباصيري: يهدف المشروع إلى بناء مواطن صالح ينتمي إلى وطنه وقيادته السياسية، ويؤدي واجبه الوطني كل في موقعه، يحمي مقدرات بلده ومقومات نهضتها ببسالة الجندي في ساحة القتال، مواطن ينبذ الفرقة والعصبية والتطرف، ويعي حجم التحديات التي تواجهها مصر داخليًّا وخارجيًّا.

وتابع المرشح لانتخابات مجلس النواب "فردي": يستهدف المشروعُ أيضًا تدعيمَ روح الولاء والانتماء للوطن، وتلاحم المواطنين مع حكومتهم لحسن استغلال وتوظيف موارد الدولة، ووقف نزيف إهدار الموارد وإرهاق الحكومة والموازنة في الإصلاحات الدورية والعلاجية الناتجة عن سوء استخدام البعض لكل مقومات الدولة، وتوظيف أفضل لقوة الشباب وطاقتهم المهدرة، بالتوازي مع استغلال رصيد البحث العلمي حبيس الأدراج من خلال تخصصه العلمي وفي نطاق موطنه الجغرافي.

وأكمل الأباصيري: أبرز ملامح هذا المشروع هو مبدأ معركة التحديات، فإذا كان الجيشان الثاني والثالث قد حررا الوطن ويرابطان على الثغور في مواجهة عدو الأرض والدين، فواجبنا، نحن المواطنون، الجيش الأول الميداني أن نحميه، واجبنا أن نبنيه، واجبنا أن نسلمه لأولادنا وطنًا حرًّا ومستقرًّا ومستقلًّا وآمنًا بأعلى معدلات التمنية في كل القطاعات؛ الاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية والتربية.

وقال الأباصيري بشأن آليات تنفيذ المشروع: لدينا ما يزيد على 1000 جامعة و2000 معهد عالٍ، في جميع التخصصات، وهذا المشروع لن يكلف الدولة جنيهًا، وكل ما نطالب به هو أن ينهض الطلبة بالوعي في محيطهم الاجتماعي، تحت إشراف أساتذة الجامعات، بحيث يتكاتف الشعب لعلاج المشكلات، وعلى سبيل المثال يجب أن يشارك طلبة كلية التربية في محو الأمية، بحيث يتم إعلان مصر 2030 بلا أمية.

وتابع الأباصيري: المشروع له 4 مراحل؛ الأولى خاصة بشباب الجامعات، والثانية خاصة بالنقابات المهنية الموجودة على أرض الواقع، والثالثة بالمؤسسات الموجودة مثل الوزارات المعنية، مثل الثقافة والشباب والرياضة والصحة وغيرها، والرابعة أن يكون العلم هو الذي يسود ويتولى الشباب مقاليد الأمور؛ بحيث يحسنوا الاختيارات في المحليات ومجلس النواب وغيرهما من المؤسسات الانتخابية.

واختتم الأباصيري بقوله: يهدف المشروع إلى أن يكون المواطن مع الحكومة في ذات الصف، ويحمل كل مواطن نصيبه من هموم وطنه وطموحاته المستحقة، ويهدف لاستفادة مضاعفة من الموازنة العامة مع أفضل تدبير لها وحمايتها من الإهدار، وزيادة روح الانتماء للوطن.