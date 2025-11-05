في حالة فقدان التابلت المدرسي 2026 .. ما الأوراق المطلوبة؟

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية، أوضحت فيه الضوابط المنظمة لعملية استعاضة أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت المدرسي) الخاصة بطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2025-2026.

وطالبت الوزارة بتعميم تلك التعليمات على جميع الإدارات التعليمية ومدارس الثانوية العامة لضمان تنفيذها بشكل موحد.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها عند فقد الجهاز اللوحي، وهي كما يلي:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو أصل شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة من إقرار استلام التابلت معتمدة ومختومة من المدرسة.

صورة معتمدة من محضر الشرطة المقدم للنيابة بشأن الفقد.

صور إيصالات التأمين الخاصة بالتابلت لجميع الأعوام الدراسية.

صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

سداد الرسوم الإدارية إلكترونيًا (عن طريق الفيزا).

