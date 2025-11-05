انطلاق فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان



انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان.

ويهدف المؤتمر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

كما يهدف المنتدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مع مشاركة وفود رفيعة المستوى من رجال الأعمال والشركات البارزة من الجانبين.

وينشر مصراوي بثا مباشرا عبر قناة اكسترا نيوز: اضغط هنا



