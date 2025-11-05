إعلان

انطلاق فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان

كتب : محمد عبدالناصر

12:30 م 05/11/2025

فعاليات منتدى رجال الأعمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى رجال الأعمال بين مصر وقرغيزستان.

ويهدف المؤتمر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

كما يهدف المنتدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مع مشاركة وفود رفيعة المستوى من رجال الأعمال والشركات البارزة من الجانبين.

وينشر مصراوي بثا مباشرا عبر قناة اكسترا نيوز: اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فعاليات منتدى منتدى رجال الأعمال مصر وقرغيزستان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور
دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)