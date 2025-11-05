اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية قيرغيزستان، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الزعيمان جلسة مشاورات مغلقة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، أهميو زيارة ئيس جمهورية قيرغيزستان، في تعزيز العلاقات بين البلدين

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

+

اقرأ أيضاً:

في أول زيارة رسمية.. السيسي يستقبل رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم

بداية من 20 نوفمبر.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف

توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة