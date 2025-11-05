إعلان

الرئيس السيسي يعقد جلسة مشاورات مع رئيس قيرغيزستان يعقبها توقيع مذكرتي تفاهم

كتب : أحمد الجندي

12:22 م 05/11/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية قيرغيزستان، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الزعيمان جلسة مشاورات مغلقة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، أهميو زيارة ئيس جمهورية قيرغيزستان، في تعزيز العلاقات بين البلدين

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيرغيزستان

