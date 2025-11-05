نقيبة التمريض: الأمن السيبراني ضرورة لتطوير الأداء التمريضي

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان حماية بيانات المرضى وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في ضوء التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان «الأمن السيبراني وتكنولوجيا الابتكار في الرعاية الصحية»، والتي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي بكلية التمريض – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST)، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الطب والتمريض وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة كوثر محمود أن منظومة التمريض تشهد طفرة غير مسبوقة في ظل دعم القيادة السياسية، مشيرة إلى أن نقابة التمريض تعمل على رفع كفاءة الكوادر التمريضية من خلال التدريب المستمر، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم والتأهيل، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن المجلس الصحي المصري وهيئة الرعاية الصحية يلعبان دورًا محوريًا في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير فرص تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والتمريضية وربطها بمتطلبات سوق العمل الصحي، مشيدة بما حققته هيئة الرعاية الصحية من إنجازات ملموسة في مجال تحسين الخدمات داخل المنشآت الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت أن التمريض يُعدّ أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة وأمان المريض، مشددة على أهمية بناء كوادر تمريضية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية، لافته إلى أنه تم عقد اجتماع للجنة قطاع التمريض بالجامعة، لوضع القواعد المنظمة لاعتماد البرامج الأكاديمية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن نقابة التمريض تسعى دومًا لرفع مستوى المهنة وتقديم الدعم الكامل للكوادر التمريضية المشاركة في المبادرات الرئاسية المختلفة، مشيدة بالدور الإنساني العظيم الذي يقدمه التمريض المصري في دعم جهود الدولة الصحية والتنموية.

وفي ختام الجلسة، قامت الدكتورة هالة المنوفي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتكريم الدكتورة كوثر محمود تقديرًا لمساهمتها البارزة في دعم تطوير مهنة التمريض ومشاركتها الفاعلة في الحوار العلمي حول مستقبل الأمن السيبراني والابتكار في الرعاية الصحية.

وشارك في الجلسة عدد من الرموز العلمية والقيادات، من بينهم الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستثمارية العليا للأمن السيبراني، والأستاذة الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض بجامعة مصر، والأستاذة الدكتورة سهير بدر رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور خالد سعد كبير مديرين بالقناة الأولى، والأستاذة الدكتورة وفاء سيد مقرر لجنة الترقيات للأساتذة المساعدين والأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة الدكتورة نضال إسحاق نائب رئيس جامعة الزرقاء للشؤون الإدارية بالأردن.

اقرأ أيضاً:

في أول زيارة رسمية.. السيسي يستقبل رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم

بداية من 20 نوفمبر.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف

توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة