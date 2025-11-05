خاص| زاهي حواس يكشف عن مفاجأة بشأن حواره مع قناة إسرائيلية

أثار حديث الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المتخصص في علم المصريات ووزير الآثار الأسبق، في مقابلة مع قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، عن المتحف المصري الكبير، جدلًا واسعًا، حينما سُئل عن إمكانية زيارة الإسرائيليين للمتحف، فأجاب حواس بقوله: "هذا ليس سؤالًا يوجه لي، من فضلكم، المتحف مفتوح لجميع الناس من جميع أنحاء العالم".



وأكد حواس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تعرض لخديعة مزدوجة في هذا الحوار، قائلًا: لقد اتصل بي أحد الإعلاميين، لا أعرفه، لعمل مداخلة تليفونية حول افتتاح المتحف المصري الكبير، في قناة فلسطينية، حسب كلامه، فصدقته، وفوجئت بعد ذلك أن المداخلة كانت لقناة إسرائيلية.



وأضاف حواس: المفاجأة الأكبر، أن هذه القناة الإسرائيلية قامت بعمل غير أخلاقي؛ حيث فبركت أحد الأسئلة حول موافقتي على زيارة الإسرائيليين للمتحف المصري الكبير؛ لأنني قلت له "مينفعش تسألني سؤال زي ده"، وأغلقت الهاتف؛ ولكنهم فبركوا باقي الإجابة من حديث آخر قد يكونون قاموا بقصه وتركيبه في هذا السؤال عندما قُلت "المتحف مفتوح لكل الناس"، وهي جملة أكررها كثيرًا في حواراتي، ليبدو الأمر وكأنه دعوة مني للإسرائيليين إلى زيارة المتحف، وهو ما لم أُقم به!

ولفت حواس إلى أن مَن يستمع إلى الحوار مرة أخرى يستطيع أن يكتشف بسهولة أن هناك فاصل زمني بين الجملتين، وهو ما يعني أن الحوار مفبرك.

وشدد حواس على أنه يرفض الحديث إلى أي وسيلة إعلامية إسرائيلية، ولكنهم طوال الوقت يحاولون تشويهه والنيل منه؛ سواء بمهاجمته أو بفبركة حوارات له، مؤكدًا أنه لو كان يعلم أن الحوار لقناة إسرائيلية لرفض إجراء المداخلة.

