إعلان

أتربة عالقة تؤثر على الرؤية.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:35 م 04/11/2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، خلال الساعات المقبلة اليوم الثلاثاء.


وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثْاء، أن الأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود بعض الأتربة العالقة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.


وأوضحت، أن الأتربة العالقة على بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحياناً.


ولفتت الهيئة، إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، متوقعة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب الصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الأحوال الجوية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟