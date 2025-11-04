أتربة عالقة تؤثر على الرؤية.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، خلال الساعات المقبلة اليوم الثلاثاء.



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على فيسبوك، الثلاثْاء، أن الأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود بعض الأتربة العالقة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



وأوضحت، أن الأتربة العالقة على بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحياناً.



ولفتت الهيئة، إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، متوقعة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب الصعيد.