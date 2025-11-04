لجنة من التنمية المحلية تفتش على 4 أحياء بالقاهرة.. ماذا وجدت؟



تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لفريق من الإدارة على 4 مراكز تكنولوجية بأحياء المعصرة وحلوان والمقطم والبساتين بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 .



تضمن التقرير، وفي بيان الوزارة اليوم، والذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية، لقاء فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية المستهدفة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم والوقوف على مدى رضاهم عنها وسير العمل بمختلف الإدارات بالمراكز ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية للمواطنين.



كما ضم وفد الوزارة، أحد أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في الأحياء التي تم المرور عليها وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال وتذليل أي عقبات للانتهاء منها.



وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة، وجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي التصالح ولجان البت بسرعة مراجعة جميع الطلبات المتوقفة على استيفاء بعض المستندات وإنهائها واستعجال الاستيفاءات من الجهات الإدارية المعنية والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً على القرارات الصادرة من الوزارة.



كما شددت منال عوض، على أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية بالأحياء الأربعة.



ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الانتهاء من المعاملات الخاصة بطلبات المواطنين المتوقفة في الإدارات المختلفة بالأحياء والتواصل معهم لاستلام المعاملة الخاصة بتلك الخدمات المطلوبة.



وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التصدي بكل حزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما أشار التقرير، إلى إجراء وفد الوزارة جولة ميدانية في بعض المناطق في الأحياء المستهدفة حيث تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء متغير مكاني غير قانوني بأحد العقارات بحي المعصرة، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على أملاك الدولة بمساكن العبد (التعاونيات) بحي المقطم، وتنفيذ إزالة في المهد بالحي الثالث الهضبة الوسطى بالمقطم، وتنفيذ إزالة فورية بحي البساتين لمخالفة بناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.



وأوضح التقرير، أن وفد الوزارة خلال مروره في حي حلوان تفقد (حديقة الفتح) التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وحرصًا على تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة واستعادة دور هذه المساحات الخضراء كمتنفس للمواطنين، وجّهت الدكتورة منال عوض، بسرعة رفع كفاءة الحديقة وإعادتها إلى حالتها السابقة، مع التأكيد على الهيئة بالمتابعة المستمرة لضمان استدامة أعمال الصيانة والنظافة.