عقب جولة المدارس المفاجئة.. تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية وزيرَ التعليم

كتب : أحمد السعداوي

12:19 م 04/11/2025

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، عقب انتهاء جولته التفقدية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت في إطار متابعة سير العام الدراسي والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجهود محافظ الدقهلية، وما يقدمه من دعم وتعاون مستمر مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة العملية التعليمية، مشيدًا بجهود المحافظة في تطوير المدارس وصيانة المباني التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد عبد اللطيف أهمية دور المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم يبدأ من دعم المعلم وتأهيله المستمر وتمكينه من أداء رسالته السامية على أكمل وجه.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بالوزير، مؤكدًا تقدير محافظة الدقهلية الدورَ الكبير الذي تقوم به الوزارة في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع التعليم وتعمل على تهيئة بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى مواصلة العمل المشترك لتوفير أفضل الظروف لأبنائنا الطلاب.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الدقهلية في تنفيذ خطط تطوير التعليم قبل الجامعي، ومتابعة المشروعات الجارية في مجال الإنشاءات والصيانة، وآليات دعم المدارس لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، بالإضافة إلى سبل تعزيز المتابعة الميدانية للمدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

اللواء طارق مرزوق جولة المدارس المفاجئة محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف

