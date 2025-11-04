

أعلنت وزارة الصحة والسكان ملامح أجندة التنمية البشرية في مصر ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أجندة المؤتمر تتضمن عرض الاستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية البشرية في مصر كنموذج وطني رائد، إلى جانب استعراض الرؤية الوطنية والمبادرات الرئاسية في هذا المجال، وعلى رأسها المشروع القومي للتنمية البشرية – مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تجمع بين قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تمكين المواطنين وتحسين جودة حياتهم.



وتشمل محاور المؤتمر مناقشة قضايا تنمية الطفولة المبكرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن بحث واقع رأس المال البشري في مصر وتأثيراته على السياسات المستقبلية وخطط التنمية الشاملة.



ودعت وزارة الصحة والسكان الخبراء والمشاركين والإعلاميين إلى حضور جلسات المؤتمر، ومناقشة الرؤى والسياسات الوطنية الداعمة لبناء الإنسان المصري وتعزيز استثمارات الدولة في التنمية البشرية المستدامة.