

كشف المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل افتتاح مشروع مونوريل شرق النيل خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة يوم التاسع من نوفمبر الجاري.



وقال "جويلي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لخط مونوريل شرق النيل، ولن يتم إتاحته للجمهور خلال الشهر الجاري.



وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، أن التشغيل التجريبي بدون ركاب يستمر حتى نهاية العام الجاري على أن يتم التشغيل الرسمي بالركاب بعد انتهاء التشغيل التجريبي.



وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: لم يتم حتى الآن الاستقرار على أسعار التذاكر الخاصة بالمونوريل، لكنها لن تكون موحدة لجميع محطات المسار، وسيتم تحديدها وفق عدة فئات حسب مسافة الركوب.