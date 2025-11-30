"المصري الديمقراطي": جاهزون لخوض انتخابات دوائر المرحلة الأولى

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدّمة من مرشحيه، وهو ما يعكس سلامة المواقف القانونية للحزب وحرص مؤسساته على صون الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الأحد، جاهزيته الكاملة لخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وقد جاءت قرارات المحكمة بقبول طعون مرشحي الحزب في المحافظات التالية:

محافظة الجيزة

- أيمن عويان، دائرة البدرشين والعياط.

- خالد شعبان، دائرة البدرشين والعياط.

- علي حسين، دائرة الهرم.

- محمد نبيل، دائرة العمرانية والطالبية.

- إيريني وديع، دائرة العمرانية والطالبية.

محافظة المنيا

- حسين غيّته، دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة.

محافظة أسيوط

- حسام مصطفى، دائرة أول وثاني ومركز أسيوط.

- بسام حماد، دائرة أبوتيج وصدفا والغنايم.

- مساعد الليثي، دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط.

محافظة الأقصر

- أحمد عبد الحميد الضبع، دائرة إسنا.

وطالب الحزبُ الهيئةَ الوطنيةَ للانتخابات بإعلان التفاصيل الكاملة للمخالفات التي أدّت إلى إبطال نتائج تلك اللجان، ومحاسبة كل من تثبُت مسؤوليته عنها، ليكون ذلك رادعًا يمنع تكرارها مرة أخرى.

وجدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التزامه الكامل بخوض العملية الانتخابية بروح المسؤولية الوطنية، داعيًا إلى توفير كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية وتعبر بصدق عن الإرادة الحرة للمواطنين.