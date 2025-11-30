إعلان

بعد شكوى المرضى.. "جوستاف روسيه للأورام" يتراجع عن رسوم الكشف الطبي

كتب : أحمد جمعة

03:44 م 30/11/2025

تراجعت إدارة مستشفى جوستاف روسيه للأورام "هرمل سابقًا" عن تطبيق رسوم على بعض الخدمات غير المشمولة بنفقة الدولة، ومنها الكشف الطبي، والتي كان مقررًا تنفيذها بداية من غدٍ الاثنين 1 ديسمبر.

وكان مقررًا أن تكون الرسوم: 150 جنيهًا للأخصائي، و300 جنيه للأساتذة الاستشاريين.

وحذفت إدارة المستشفى المنشور الخاص بتطبيق رسوم الكشف الطبي من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تواصل مصراوي بخدمة العملاء التي خصصها المستشفى للرد على استفسارات المرضى، مؤكدة أنه "لا توجد رسوم، وخدمات الكشف تُقدَّم بالمجان".

في المقابل، قال مريض يُعالج داخل المستشفى لمصراوي: "بالفعل أُبلغنا بهذه الرسوم، لكنهم تراجعوا عنها اليوم.. كانت خدمات الكشف مجانية خلال الفترة الماضية، وفوجئنا بالأسعار التي وضعوها".

ولم ترد إدارة المستشفى بشكل رسمي على طلب مصراوي للتعليق حتى الآن.

وكان القرار قد أثار انتقادات عدد من المرضى وذويهم، الذين عبروا عن تخوفهم من تأثير فرض رسوم جديدة على قدرتهم على تلقي الخدمات الطبية.

ورأى البعض أن تطبيق الرسوم قد يضيف عبئًا إضافيًا على مرضى الأورام، مطالبين بمراجعة القرار أو توسيع الفئات المستثناة لضمان عدم تضرر الحالات الأكثر احتياجًا.

مستشفى جوستاف روسيه للأورام الكشف الطبي الخدمات الطبية

