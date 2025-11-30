إعلان

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء "زوركال" لعلاج ارتجاع المريء

كتب : أحمد جمعة

12:25 م 30/11/2025

هيئة الدواء المصرية

وجهت هيئة الدواء المصرية، بسحب تشغيلة من دواء "زوركال" لعلاج ارتجاع المريء.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 88 لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم "230916" من دواء " zurcal 40 mg" الذي تنتجه شركة "Aug"؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء زوركال لعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن الارتجاع الحمضي، وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

هيئة الدواء المصرية زوركال علاج ارتجاع المريء

