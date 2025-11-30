ضبط عامل يدير ورشة ألعاب نارية بالفيوم ومصادرة 800 ألف قطعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة الأنشطة غير القانونية بالفيوم، حيث تمكنت من ضبط عامل في مركز الشواشنة بعد التأكد من إدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بغرض الاتجار بها.

مصادرة ضخمة

وبالفحص، تبين أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزته على 800 ألف قطعة ألعاب نارية إلى جانب أدوات ومعدات التصنيع المستخدمة في الورشة.

تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهم للعدالة.

