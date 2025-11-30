رئيس "المستشفيات التعليمية" يزور مستشفى الجلاء.. 6 توجيهات

وزارة السياحة تُشارك في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء بالسوق الإسباني

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، زيارة تفقدية لمستشفى الجلاء التعليمي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف جولات المرور الميدانية للمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية.

رافقه خلال الزيارة الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد فرغلي مدير المستشفيات التعليمية، ومحمد عبد الحميد الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ومديري الإدارات الهندسية والمشروعات والمكتب الفني والمتابعة بالهيئة.

واستهل رئيس الهيئة الزيارة بالاجتماع بمدير المستشفى الدكتورة مروة رضوان، ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع لمتابعة معدلات سير أعمال التطوير، وما تم الانتهاء منه وتنفيذه، والتأكيد على الانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للمواعيد المقررة، وطلب وضع خطة لتشغيل المستشفى بعد انتهاء التطوير في منتصف العام القادم.

وتفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والتعقيم المركزي، والمغسلة، لمتابعة سير العمل بها وانتظام الأطقم الطبية، وأثنى على التزام الطاقم الطبي واستمرار العمل بالرغم من اعمال التطوير.

وشدد على الاهتمام بكافة الأعمال المتعلقة بمنظومة الحريق والانذار، والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة العدوى، ورفع كفاءة الإضاءة بمختلف قطاعات المستشفى.

كما قام بتفقد أعمال التطوير الجارية والاطلاع على وتيرة العمل بالأقسام المطورة، وشدد على ضرورة التنسيق في أعمال رفع الكفاءة والتطوير بما لا يتعارض مع تقديم الخدمة الطبية، ووجه بسرعة نقل الكُهنة من المستشفى إلى مخازن المعهد القومي للكبد بأرض حميات إمبابة، حتى لا تعيق حركة المترددين على المستشفى.