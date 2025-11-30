كشف الإعلامي عمرو أديب عن أن المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة الانتخابات في حوالي 65% من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "نحن الآن نتحدث عن ما يقرب من 60% من دوائر المرحلة الأولى سيتم الإعادة فيها"، مؤكداً أن هذا الرقم الكبير يؤشر إلى حجم الطعون التي قبلتها المحكمة.

وأضاف أديب أن أحكام الإدارية تشير إلى أن 45 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى سيتم إعادة الانتخابات فيها، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل حوالي 62% من إجمالي دوائر هذه المرحلة.

وتابع مقدم "الحكاية": "الآن أقدر أقول لك إحنا أمام رقم كبير"، معتبراً أن هذه النسبة تستدعي التوقف والتحليل.

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الإدارية نهائية ولا رجوع فيها، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق العدالة.

وأشار أديب إلى أن هذه الإعادة ستتم بالتزامن مع انتخابات الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى.