الرقم كبير.. أديب: إلغاء نتائج 60% من دوائر المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات بها

كتب- حسن مرسي:

12:36 ص 30/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب عن أن المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة الانتخابات في حوالي 65% من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "نحن الآن نتحدث عن ما يقرب من 60% من دوائر المرحلة الأولى سيتم الإعادة فيها"، مؤكداً أن هذا الرقم الكبير يؤشر إلى حجم الطعون التي قبلتها المحكمة.

وأضاف أديب أن أحكام الإدارية تشير إلى أن 45 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى سيتم إعادة الانتخابات فيها، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل حوالي 62% من إجمالي دوائر هذه المرحلة.

وتابع مقدم "الحكاية": "الآن أقدر أقول لك إحنا أمام رقم كبير"، معتبراً أن هذه النسبة تستدعي التوقف والتحليل.

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الإدارية نهائية ولا رجوع فيها، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق العدالة.

وأشار أديب إلى أن هذه الإعادة ستتم بالتزامن مع انتخابات الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى.

