قال الدكتور رضا فرحات، الخبير في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 45 دائرة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الأمر يعني أن هناك أخطاء كثيرة شابت المرحلة الأولى من انتخابات النواب"، مشيرًا إلى أن هذه النسبة الكبيرة من الإعادة تستدعي التوقف والتحليل.

وأشار الخبير السياسي إلى أن التجاوزات شملت استخدام المال السياسي والحشد أمام اللجان للتأثير والضغط السلبي على الناخبين، مؤكدًا أن هذه الممارسات كانت خارج الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

وتابع الدكتور رضا فرحات: "كان في كلام كثير من المواطنين تنبه إلى خطورة الموقف"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل وأشار إلى ضرورة تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وفقاً للقانون، معتبرًا أن إعادة 45 دائرة من أصل 70 يعني أن المرحلة الأولى "تعتبر شبه إعادة كاملة".

وأضاف أن القضاء المصري يمثل الجانب الإيجابي في هذه الأزمة، حيث يضمن للناس الحصول على حقوقهم وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار فرحات إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت التزامًا وانضباطًا أكبر من جانب الأحزاب والمرشحين الفرديين، معربًا عن أمله في أن تكون نتائجها أكثر انضباطاً واحتراماً للإطار القانوني.