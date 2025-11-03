إعلان

فخري الفقي: سوق المحمول في مصر ينمو بـ60 مليار جنيه سنويًا

كتب : حسن مرسي

09:12 م 03/11/2025

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجل

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا هائلًا مع استيراد مليونٍ وربعٍ إلى مليونٍ ونصف المليون جهازٍ سنويًا بقيمة تفوق 60 مليار جنيهٍ.

وقال الفقي، خلال لقائه على قناة "mbc مصر 2"، إن كل مواطنٍ مصري يحق له إدخال هاتف واحد معفىً تمامًا من الرسوم الجمركية كل 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعزز الوصول إلى التكنولوجيا دون عبء إضافي.

وأضاف أن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من الأجهزة المتداولة، مشيرًا إلى أن الأزمة يمكن حلها بإدارة قانونية واقتصادية متوازنة، موضحًا أن الدولة تسعى لتنظيم السوق دون إلحاق ضررٍ بالمستهلكين أو الاستثمار.

وتابع الفقي أن فرض ضريبة رجعية على الهواتف المعفاة للأجانب يخالف القانون، مؤكدًا أن الدستور يمنع تطبيق القوانين بأثرٍ رجعي إلا لمصلحة المواطن، مشددًا على ضرورة مراجعة القرار لضمان العدالة.

وأكد أن الدولة ملتزمة بضبط السوق لحماية المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن التنظيم يجب أن يدعم النمو الاقتصادي في قطاعٍ حيويٍ يعتمد عليه الملايين، مع الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية.

الدكتور فخري الفقي مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهواتف المحمولة الرسوم الجمركية

