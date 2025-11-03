إعلان

وزير الإسكان يتفقد الطرق ومشروع الإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر

كتب : محمد عبدالناصر

04:36 م 03/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شريف الشربيني (4)
  • عرض 6 صورة
    شريف الشربيني (5)
  • عرض 6 صورة
    شقق
  • عرض 6 صورة
    شقق
  • عرض 6 صورة
    شقق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مشروعات الطرق الجاري العمل بها ومشروعات للإسكان بالمدينة لمتابعة الأعمال بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته تفقد وزير الإسكان مشروع ٢١٩ عمارة للإسكان المتوسط ، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعات والتشطيبات للوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة للعمارة بإجمالي عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية حيث سيتم البدء في تسليم المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة بداية العام المقبل.

وبحسب بيان، شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية، وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

وتابع الوزير خلال الجولة عددا من الطرق والمحاور بحدائق أكتوبر، ووجه باستمرار اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشروعات الطرق الجارية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الموضوعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق مدينة حدائق أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير