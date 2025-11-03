وزير الإسكان يتفقد الطرق ومشروع الإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مشروعات الطرق الجاري العمل بها ومشروعات للإسكان بالمدينة لمتابعة الأعمال بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته تفقد وزير الإسكان مشروع ٢١٩ عمارة للإسكان المتوسط ، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعات والتشطيبات للوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة للعمارة بإجمالي عدد ٥٢٥٦ وحدة سكنية حيث سيتم البدء في تسليم المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة بداية العام المقبل.

وبحسب بيان، شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية، وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

وتابع الوزير خلال الجولة عددا من الطرق والمحاور بحدائق أكتوبر، ووجه باستمرار اعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والانتهاء من مشروعات الطرق الجارية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الموضوعة.