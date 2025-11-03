مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 1.7 مليون عداد كودي

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب 1.7 مليون عداد كودي حتى الآن، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع مستخدمي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وتحسين كفاءة منظومة التحصيل وتقليل الفاقد من الطاقة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إن تنفيذ برنامج العدادات الكودية يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات، مشيرًا إلى أن العدادات الجديدة تتيح شحن الرصيد مسبق الدفع، وتساهم في ترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة في المحاسبة بين المواطنين.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على استكمال تركيب العدادات الكودية لباقي الطلبات المسجلة على المنصة الموحدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن العداد الكودي لا يعتد به كـ"ملكية قانونية"، لكنه يهدف إلى ضبط استخدام التيار الكهربائي بشكل منظم وآمن لحين توفيق الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة، مؤكدًا أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا في تقليل سرقات التيار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

