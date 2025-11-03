إعلان

الصحة تخصص 5 تأشيرات حج لنقابة الصيادلة.. شروط وتفاصيل

كتب : أحمد جمعة عسكر

02:43 م 03/11/2025

وزارة الصحة والسكان

قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص 5 تأشيرات حج لنقابة الصيادلة من التأشيرات المخصصة للوزارة خلال موسم حج هذا العام.

وقررت نقابة الصيادلة، استقبال طلبات الصيادلة الراغبين في المشاركة بقرعة التأشيرات خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة في 6 شارع الحديقة - جاردن سيتي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن إجراء القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات يوم الأحد 16 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج:

1- صورة من جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل صلاحيته عن عام حتى 1 مارس 2027.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3- كارنيه النقابة العامة (ساري).

ويتم تقديم هذه الأوراق لإدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وزارة الصحة والسكان نقابة الصيادلة قرعة الحج

