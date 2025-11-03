افتتاحه رسميًا للجمهور غدًا.. أبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن كل قطعة أثرية داخل المتحف تحمل بين تفاصيلها قصة فريدة من تاريخ مصر القديم، وتعكس جوانب متعددة من حياة المصريين القدماء، سواء من حيث العادات أو المعتقدات أو مظاهر الحياة اليومية.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن تفضيل أي قطعة أثرية عن غيرها يعتمد على اهتمامات الزائر نفسه، مضيفًا: "كل زائر يرى التاريخ بعينه، لكن من المؤكد أن جميع القطع المعروضة بالمتحف تستحق التوقف أمامها لما تحمله من رموز ومعان عميقة".

وأشار إلى أن قناع الملك توت عنخ آمون يُعد من أبرز القطع الأثرية في العالم وأكثرها جذبًا للزوار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المبنى يضم 12 قاعة عرض تُحاكي تطور الحضارة المصرية عبر العصور، وتقدم سردًا متكاملًا لتاريخ مصر من خلال محورين: التطور الزمني، والتطور الموضوعي الذي يتناول المجتمع والمعتقدات والملكية.

وأوضح أن القاعات تحكي قصصًا ممتدة من عصور الملوك والمعبودات حتى الرحلة الأبدية في الحياة الأخرى، مشيرًا إلى أن قاعة الملك توت عنخ آمون تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، من بينها القناع الذهبي الشهير، والتابوت، والعجلات الحربية، ومجموعة من القطع النادرة التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد.

وأكد أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد صرح أثري، بل هو رحلة بصرية وثقافية تعيد إحياء التاريخ المصري القديم بطريقة عصرية تليق بمكانة مصر العالمية.

كانت ظهرت قاعة توت عنخ آمون كاملة للمرة الأولى، بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أمس السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك لأول مرة كاملة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922 بواسطة العالم البريطاني هوارد كارتر، وتصل عدد مقتنيات الملك الذهبى نحو أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.

كان أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الأعمال الإنشائية بالمتحف انتهت بالكامل بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن جميع القطع الأثرية تم وضعها داخل الفاترينات المخصصة لها في قاعات العرض، بما فيها القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد متحف أثري، بل هو منارة ثقافية وتاريخية وترفيهية متكاملة، تمثل هدية مصر للعالم، كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المتحف يُعد أكبر متاحف العالم من حيث المساحة، فضلًا عن كونه أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة.

وبين غنيم أن المتحف سيعرض ولأول مرة كافة القطع الأثرية المكتشفة في مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، والتي يزيد عددها على 5000 قطعة فريدة، بعضها يُعرض لأول مرة أمام الجمهور.

وأوضح أن مومياء الملك توت عنخ آمون ستبقى في مكانها الأصلي بمقبرته في وادي الملوك؛ تشجيعًا لاستمرار حركة السياحة إلى الأقصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح المتحف المصري الكبير، السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بحضور رؤساء وملوك من دول العالم.

