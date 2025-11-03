ترميم حي أمام الزوار.. مفاجأة مركب خوفو الثاني بالمتحف المصري الكبير

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مركب خوفو الأول الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1954 على يد الأثري والصحفي الكبير كمال الملاخ، قد اكتملت عملية تأهيله وترميمه وتعقيمه بنجاح؛ ليكون جاهزًا للعرض ضمن مجموعة مقتنيات المتحف.

وأضاف زيدان، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المركب الثاني الذي اكتُشف أيضًا قبل 71 عامًا، واستمر في موقع اكتشافه لفترة طويلة قبل استخراجه مؤخرًا، سيكون مفاجأة استثنائية للزوار، إذ سيُتاح لهم مشاهدة عملية تجميع وتركيب ألواحه وقطعه بشكل مباشر وحقيقي أثناء زيارتهم للمتحف.

وأوضح أن هذه التجربة الفريدة ستمكن الزائرين من عيش لحظة تاريخية باهرة، تحاكي ما كان يقوم به المصريون القدماء من مهارات حرفية وإبداعية في بناء المراكب الملكية، بفضل جهود العلماء والفنيين المصريين ذوي التدريب الرفيع الذين يعملون على المشروع بدقة علمية وفنية عالية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يستعد لعرض مركبَي الملك خوفو أمام الزوار مع بداية مرحلة التشغيل الرسمي بدءًا من غدٍ الثلاثاء 4 نوفمبر.

وأشار غنيم، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن أحد المركبَين لم تكتمل أعمال ترميمه بعد، إلا أنه سيتم عرضه بطريقة تتيح للجمهور مشاهدة مراحل الترميم بشكل مباشر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن عمليات الترميم ستستمر لمدة تقترب من ثلاث سنوات، مؤكدًا أن عرض المركبَين بهذه الصورة يمنح الزائرين تجربة فريدة تجمع بين المتعة والمعرفة؛ إذ يمكنهم متابعة الجهود العلمية الدقيقة التي تُبذل للحفاظ على هذه القطع النادرة.

وأضاف غنيم أن مركبي الملك خوفو من أبرز الكنوز التي يحتضنها المتحف المصري الكبير، ومن المتوقع أن يلفتا أنظار الزوار من مختلف دول العالم، نظرًا لأهميتهما التاريخية وقيمتهما الأثرية الفريدة، إلى جانب آلاف القطع الأخرى التي يعرضها المتحف لتوثيق عبقرية الحضارة المصرية القديمة.

