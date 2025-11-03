كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا له السبت الموافق 1 نوفمبر 2025.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا

أوضحت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، هي:

التذاكر العادية للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه.

‎الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الأجانب:

‎البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها.

‎الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.

الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.

كان أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن مواعيد زيارة المتحف بعد الافتتاح الرسمي ستشهد انتظامًا محددًا يتيح للجمهور تجربة مميزة ومتنوعة طوال أيام الأسبوع، مع الحفاظ على مرونة الحجز عبر الوسائل المختلفة.

وأوضح "غنيم "، في تصريحات لمصراوي، أن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير اعتبارًا من يوم 4 نوفمبر المقبل ستكون من الساعة 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً لمجمع المتحف، على أن تفتح قاعات العرض أبوابها من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، مشيرًا إلى أن آخر موعد لشراء التذاكر سيكون في تمام الساعة 5 مساءً.

وأضاف، أن يومي السبت والأربعاء سيشهدان مد فترة الزيارة حتى العاشرة مساءً لمجمع المتحف، بينما تستمر قاعات العرض حتى التاسعة مساءً، موضحًا أن آخر موعد لشراء التذاكر في هذين اليومين سيكون الساعة الثامنة مساءً، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام الزوار للاستمتاع بتجربة ليلية فريدة داخل المتحف.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن أنظمة الحجز ستظل كما هي دون أي تغيير، موضحًا أنه يمكن للزوار الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمتحف، أو من خلال شباك التذاكر مباشرة في مقر المتحف.

