فريق محترف.. أول تعليق لمخرج احتفالية المتحف المصري الكبير

كتب- أحمد الجندي:

قال هاني مهنا، المخرج التليفزيوني لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، إنه فخور بتوليه مهمة الإخراج التليفزيوني لهذا الحدث التاريخي الفريد، مؤكدًا أن الافتتاح يُعد يومًا تاريخيًّا ليس لمصر فقط؛ بل لكل بلاد العالم، مشيرًا إلى أنه فخور بكل فرد أسهم في هذه الاحتفالية الضخمة والمشرفة.

وأوضح مهنا، عبر منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، أن فريق الإخراج والبث التليفزيوني للحدث كان عظيمًا ومحترفًا ومنظمًا ومشرفًا على المستويات كافة، مؤكدًا أن هذا الفريق دائمًا ما يكون على قدر المسؤولية، وهو ما بدا واضحًا في كل الأعمال التي أنجزها خلال السنوات والأشهر والأسابيع السابقة لاحتفالية المتحف المصري الكبير.

وأشار المخرج التليفزيوني إلى أن فريق العمل فخور لأبعد الحدود بما قدمه في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بنفس قدر فخره بما قدمه من قبل في احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش، وقمة القاهرة للسلام، وقمة الدول الثماني، وحفلتَي تخرج الدفعتَين 117 و118 من الأكاديمية العسكرية المصرية، والاحتفالية الخاصة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، وافتتاح مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة، ومنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ومعرض مصر الدولي للطيران، وافتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، وحفلات مهرجان العلمين لنجوم كبار؛ مثل أنغام وأصالة وتامر عاشور وآمال ماهر، وقمة شرم الشيخ للسلام، واحتفالية وطن السلام، وغيرها من الأحداث القومية والوطنية المهمة.

وأضاف مهنا: "الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدًا كثيرًا على كل شيء وأي شيء، والحمد لله على نعمة العمل كفريق واحد ووحدة واحدة تجمعها روح التجانس والتناغم والتفاني في العمل"، موجهًا التهنئة إلى مصر على هذا الإنجاز التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومعربًا عن خالص شكره وتقديره واحترامه لكل فرد أسهم في هذا العمل الضخم والمشرف.

اقرأ أيضًا:

طقس الإثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب