هبوط حاد في الدورة الدموية.. وزير الصحة ينعى أحد سائقي الوزارة



نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، رضوان محمود سيد – سائق بإدارة النقل والحركة – داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وقد وافت المنية الفقيد أمس، عن عمر ناهز 48 عاماً، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، نقل على إثره إلى إحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.