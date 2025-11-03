أثارت إذاعة القرآن الكريم حالة من الدهشة والتعجب بين المستمعين خلال الساعات الأخيرة الماضية، إذ أذاعت خلال أغنية لأم كلثوم رغم أنها تعد ضمن الشبكات المتخصصة لإذاعة القرآن الكريم فقط.

من جهته، قال الدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة في تصريحاته لمصراوي، إن ما حدث هو تداخل في محطات الإرسال وتم التعامل معه، مؤكدا أن استديو إذاعة القرآن الكريم تعمل بشكل منتظم ولا دخل لها بالواقعة.

وأشار إلى أن مكتبة إذاعة القرآن الكريم لا تحتوي على أي أغاني كونها متخصصة بإذاعة القرآن الكريم فقط.