أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أنه حال حدوث تأخير مؤقت في قراءة البيانات المتعلقة بشحن رصيد عداد الكهرباء المسبوق الدفع بعد إدخال الكارت نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي وعدم ضبط التوقيت يُنصح بإخراج الكارت وإعادة إدخاله مرة أخرى.

مراجعة شركة الكهرباء لعمل فحص للعداد والكارت

وطالب الجهاز المشتركين أنه في حال إذا استمرت المشكلة، يجب مراجعة شركة الكهرباء لعمل فحص للعداد والكارت.

وجاءت خطوات حل شكوى عدم وصول قيمة الشحن الموجودة بالكارت للعداد كالتالي:-

- يتقدم المواطن المتضرر من عدم وصول قيمة الشحن للعداد بشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- بعد تلقي الجهاز الشكوى من المواطن والتي تفيد بالتضرر من عدم وصول مبلغ الشحن بالعداد بعد شحن كارت العداد.

- يتم مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها.

- يتم التأكد من شحن كارت العداد بالمبلغ المقدم في الشكوى.

- ثم يتم الوقوف على سبب عدم تلقي العداد لقيمة الشحن المحددة في الشكوى.

- وفي حالة إذا كان السبب تلف كارت الشحن يتم تغييره على الفور.

- يتم إيداع مبلغ الشحن السابق شحنه كدفعة مقدمة بالعداد.

- ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على هذا الاستجابة السريعة للشكاوى حرصا وتقديراً لحق المواطن في إرجاع رصيد الشحن السابق شحنه.

منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475.