الجلاد: "هندسة الانتخابات" تفرغ البرلمان من دوره الرقابي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن "هندسة الانتخابات" تؤدي إلى إفراغ البرلمان من دوره الرقابي الحقيقي.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أوضح الجلاد: "البرلمان الموالي للسلطة التنفيذية لا يمكنه ممارسة دوره الرقابي بشكل فعال".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "رئيس المجلس نفسه اشتكى أكثر من مرة من عدم حضور الوزراء، وهذا يؤكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير متوازنة"، متسائلًا: "كيف تراقب سلطة تنفيذية وأنت موالي لها؟ هذا تناقض واضح".

وأشار الجلاد إلى أن مصطلح "الهندسة السياسية" تداوله عماد الدين حسين من حزب الجبهة الديمقراطية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية الحالية تفتقد للتنافس الحقيقي.

وقال: "لا توجد أحزاب حقيقية في مصر بالمعنى المتعارف عليه عالميًا، والتنافس الموجود هو تنافش شكلي".

وتساءل الجلاد: "إذا كنا نعترف أن مصر تواجه استهدافًا غير طبيعي، فلماذا لا نعمل على تقوية النظام السياسي بمعارضة حقيقية؟".

وأضاف: "المواطن المصري ذكي ويستحق خيارات حقيقية، وليس فرزًا انتخابيًا مسبقًا".

وأكد الجلاد: "عندما تكون الأحزاب موالية للسلطة التنفيذية، فإن الرقابة تصبح مجرد شكل بدون مضمون، مما يؤثر على قدرة البرلمان في محاسبة الحكومة".

وأشار الجلاد إلى أن الدستور المصري ينص على نظام حزبي، لكن التطبيق العملي يختلف عن النص الدستوري، مؤكدًا أن وجود معارضة حقيقية ليس ترفًا، بل ضرورة لبناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات.