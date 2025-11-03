إعلان

برقم العداد.. كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة نوفمبر 2025

كتب- محمد صلاح:

05:00 ص 03/11/2025

العدادات مسبقة الدفع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الآليات والخطوات التفصيلية التي يجب على جميع المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة اتباعها للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر نوفمبر 2025.

وحددت الشركة القابضة للكهرباء خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر نوفمبر 2025 كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة «العنوان بالكامل - المحافظة» التابع لها العميل.

- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر الاستعلام.

مميزات العداد مسبوق الدفع

وأوضحت أنّ العداد مسبوق الدفع يوجد بة لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي، إضافة إلى أنه يمنع سرقة التيار الكهربائي من خلال شاشة العداد، حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد، ويمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 45 جنيها.

