الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 5 أيام.. أمطار وبرودة وشبورة كثيفة

المتحف المصري الكبير.. أول تعليق من المخرج مازن المتجول على حفل الافتتاح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر حتى السبت 8 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس خريفي يميل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال الأجواء ليلا.

وأكدت الهيئة استمرار الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتابعت هيئة الأرصاد: تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال الأيام الخمسة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى يوم السبت 8 نوفمبر.

وأكدت الهيئة أنها تواصل متابعة الظواهر الجوية على مدار الساعة، مع توصية المواطنين بالحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، وضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس.