لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "كيوت" بديل التوك توك - (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إن "إمبراطورية التوكتوك" في مصر بدأت في الغروب مع بدء تنفيذ مبادرة استبدالها بمركبات "كيوت" الجديدة.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الدولة قالت كلمتها "لا توكتوك بعد اليوم"، عندنا 4 ملايين توكتوك في شوارع مصر منهم 5% فقط بترخيص"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستغير شكل الشارع المصري تمامًا.

وتابع أديب أنه قام بتجربة المركبة الجديدة بنفسه، مؤكدًا أن التجربة كانت إيجابية، حيث قال: "أنا جربتها.. التجربة كانت انبساط ودلع"، معتبراً أن المركبة الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الخفيف.

وأشار مقدم "الحكاية" إلى أن التوكتوك كان جزءاً من الثقافة المصرية، قائلاً: "الشارع المصري كان له شكل مع التكاتك.. كان له أغاني وأفلام وأبطال"، مؤكدًا أن المشاكل الأمنية والمرورية التي سببها جعلت استبداله ضرورة ملحة.

واعتبر أديب، أن "كيوت" تمثل "الجن الجديد على الأسفلت" الذي سيحل محل التوكتوك تدريجيًا، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين الشكل الجمالي للشوارع المصرية.