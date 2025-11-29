كشف الإعلامي أحمد موسى عن تأكيدات مهمة أدلى بها الوفود المشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت بمصر برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الوفود المشاركة أكدت أن مصر هي التي أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين"، في إشارة إلى الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الوفود البرلمانية الدولية ناقشت خلال الجلسات ثبات الموقف المصري والدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة. وتابع أن المشاركين أشادوا بالجهود المصرية الحثيثة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار موسى، إلى أن ممثل الجزائر في المنتدى خص بالثناء الدور المصري في دورها لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن التقدير الدولي لجهود مصر جاء من عدة دول مشاركة. وتابع أن الإشادات الدولية انصبت على الدور المصري البناء في إحلال السلام بالمنطقة.

وأكد موسى أن هذه التصريحات الدولية تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، والثقة الكبيرة في قيادتها السياسية تحت رئاسة الرئيس السيسي.