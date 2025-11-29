إعلان

موسى: وفود برلمانية دولية تشيد بدور مصر في إفشال مخططات التهجير ودعم السلام بغزة

كتب : حسن مرسي

08:37 م 29/11/2025

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تأكيدات مهمة أدلى بها الوفود المشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت بمصر برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "الوفود المشاركة أكدت أن مصر هي التي أجهضت مخطط تهجير الفلسطينيين"، في إشارة إلى الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الوفود البرلمانية الدولية ناقشت خلال الجلسات ثبات الموقف المصري والدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة. وتابع أن المشاركين أشادوا بالجهود المصرية الحثيثة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار موسى، إلى أن ممثل الجزائر في المنتدى خص بالثناء الدور المصري في دورها لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن التقدير الدولي لجهود مصر جاء من عدة دول مشاركة. وتابع أن الإشادات الدولية انصبت على الدور المصري البناء في إحلال السلام بالمنطقة.

وأكد موسى أن هذه التصريحات الدولية تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، والثقة الكبيرة في قيادتها السياسية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى مخطط التهجير غزة محمد أبو العينين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320