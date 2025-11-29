أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال تطوير طريق صلاح سالم المستحدث، المُقرر تشغيله كمسار بديل لكوبري السيدة عائشة بالقاهرة، حيث استمع من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ أن المحور الجديد، سيسهم في تحقيق ربط أفضل بين العديد من المناطق السياحية والتاريخية. وأضاف أنه يتم التمهيد لرفع كوبري السيدة عائشة بشكل نهائي في أواخر ديسمبر المقبل.

ويرصد مصراوي تفاصيل مشروع تطوير صلاح سالم البديل لكوبري السيدة عائشة.

- من المقرر الانتهاء من أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة، بشكل نهائي في غضون شهر وبحد أقصى شهر ونصف، في إطار خطة التطوير والتوسعات الشاملة التي تشهدها المنطقة.

- عملية الإزالة تأتي كجزء من مشروع ضخم يهدف إلى تطوير ميدان السيدة عائشة، وإعادة المنطقة إلى رونقها التاريخي، وربط قلعة صلاح الدين الأيوبي والمنطقة المحيطة بها بالمزارات الإسلامية الأخرى كمسجدي السلطان حسن والرفاعي.

- هذا التطوير يهدف إلى إبراز سور القاهرة التاريخي الذي حجبه الكوبري، وتحويل الميدان إلى مزار سياحي مفتوح، مع التأكيد على الانتهاء من تجهيز محور مروري بديل لضمان عدم تأثر الحركة المرورية خلال وبعد أعمال الإزالة.

- إزالة نحو 40 عقار محيطه بمسجد السيدة عائشة لإظهار المسجد بالشكل اللائق مع تعويض المواطنين.

