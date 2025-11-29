أكد محمد مرعي، سكرتير عام محافظة الجيزة، أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات "كيوت" الصغيرة يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي والحد من المظاهر العشوائية في الشوارع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير بديل حضاري وآمن يحمل ترخيصاً رسمياً، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

وأضاف مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الانتشار غير المنظم للتوك توك يجعل تتبع سائقيه أمرًا صعبًا، بالإضافة إلى افتقاره لمعايير الأمان الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل دفعت المحافظة للبحث عن حلول أكثر انضباطاً وملاءمة للبيئة العمرانية.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن المركبات الجديدة من إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً أنها إنتاج مصري محلي بالكامل وتستوفي متطلبات المواطنين في النقل الخفيف.

وأشار إلى أن المركبة تحمل 3 ركاب بجانب السائق، وتعمل بالغاز والبنزين، مما يضمن كفاءة تشغيلية أعلى.

وتابع مرعي أن المشروع حاليًا اختياري وليس إجبارياً، مشدداً على أن المحافظة وفرت حوافز للراغبين في الاستبدال تشمل 10 آلاف جنيه "كاش باك" ومساهمة في إجراءات الترخيص.

وأكد أن المبادرة لا تستهدف المساس بأرزاق السائقين، بل تمنحهم بديلاً قانونياً يضمن استمرار عملهم في إطار من الأمان والانضباط.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المرحلة التجريبية تشمل حيي الهرم والعجوزة ومدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، مع التركيز على المناطق السياحية.

وأكد أن أي مخالفة لشروط التشغيل ستؤدي إلى التحفظ على التوك توك وإجبار صاحبه على شراء مركبة "كيوت" الجديدة.