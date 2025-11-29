"كلام يدخل القلب".. وزير الثقافة يكشف لمصراوي موقفا مؤثرا لسيدة صعيدية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال تقوم بدور توعوي كبير جدًا يوازي عمل هيئة بأكملها وتأثيرها ضخم جدا، حيث تقدم عروضها في 170 قرية لا تصل إليها الخدمات الثقافية، ولا يستطيع المثقفون النفاذ لأهلها.

وقال "هنو"؛ في تصريحات خاصة لمصراوي: "لو كان الأمر بيدي لاقتطعت من موازنة القطاعات الأخرى المخصصة للعاصمة، ومنحت فرقة التجوال مزيد من الأموال ليتضاعف نشاطها".

وأضاف "هنو": في إحدى زياراتي لأنشطة الفرقة بإحدى قرى الصعيد شاهدت جزءا من مسرحية وخرجت لأرصد ردود أفعال الناس فقابلتني سيدة كبيرة في السن من أهالي الصعيد، فقالت لي: "انت الوزير؟ أنا عايزه اقولك على حاجة؛ أنا طول عمري فاكره الثقافة كتب ومجلات.. أنا أول مرة أعرف إن الكلام اللي بتقولوه في الثقافة بيدخل القلب قبل ما يدخل العقل".

وأضاف"هنو": قابلت بعد هذه السيدة بنت صغيرة في السن، فسألتها عن رأيها قالت لي؛ "أنا كنت هاسيب المدرسة لكن بعد هذه المسرحية اتعلمت أكون ست جدعة وأساعد زوجي واشتغل، ونفسي أكمل تعليمي واطلع دكتورة أسنان".

وتابع وزير الثقافة: "يمكن أن يكون عمل مسرحي في قرية صغيرة بمثابة حجر في بركة راكدة، وهذا يحتاج دعم وفلوس كثيرة، حتى يتسنى لها أن تجوب المزيد من المحافظات وتقدم عروضا متنوعة بشكل يتكامل مع باقي قطاعات الوزارة".