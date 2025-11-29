حالة الطقس غدا.. 5 ظواهر جوية وتحذير من الأرصاد للمواطنين

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد 30 نوفمبر 2025 ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إنه يوجد غدًا انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3 : 4) درجة لتكون درجات الحرارة العظمى على عدد من المناطق كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22:23.

- السواحل الشمالية: 21:23.

- شمال الصعيد: 22:24.

- جنوب الصعيد: 28:31.

وأشارت الهيئة، إلى طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية من 2:9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

