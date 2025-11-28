وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل "الكينج" -(صور)

الأرصاد تحذر من طقس متقلب: انخفاض كبير مساءً بفارق يصل إلى 12 درجة

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فور عودته من مدينة الأقصر، قبل قليل، بتفقد الموقع الذي شهد اندلاع الحريق اليوم بأحد ديكورات مسلسل «الـكينج»، والذي تم إنشاؤه حديثًا داخل استديو مصر.

حيث قام الوزير بمعاينة الموقع عقب إخماد الحريق والانتهاء من عمليات تبريد المنطقة المتضررة، كما تفقد باقي المناطق المحيطة والاستديوهات للتأكد من سلامتها.

واطمأن وزير الثقافة على سلامة المباني التاريخية باستديو مصر، وكافة مواقع التصوير الأخرى التي لم تتأثر بالحادث، مشيدًا بسرعة تدخل قوات الحماية المدنية واحتواء الموقف دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو امتداد النيران للمباني الأساسية.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على ضرورة مراجعة كافة مواقع التصوير داخل استديو مصر، والتأكد من التزام الشركات المنتجة بتعاقداتها مع استديو مصر، وتوفير جميع اشتراطات الحماية المدنية، بما في ذلك توافر عربات الإطفاء ووسائل الأمان اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما وجّه بالمتابعة المستمرة لأعمال التصوير داخل الاستديوهات المختلفة التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ورفع تقارير دورية حول التزام الشركات المنتجة للأعمال بإجراءات التأمين لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

