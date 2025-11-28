وزيرة التضامن: ماذا لو كانت مأساة مسلسل كارثة طبيعية حقيقية؟

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل سيناريو التدخل الفعلي الذي تتبعه الوزارة في حال ورود نداء استغاثة مشابه لما ظهر في مسلسل كارثة طبيعية، والتي جسّد فيها الفنان محمد ممدوح دور الوزير التضامن الاجتماعي.

وقالت وزيرة التضامن، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن المشهد الدرامي، رغم طابعه الكوميدي، أثار سؤالًا مهمًا داخل الوزارة: كيف سيكون التدخل الحقيقي لو واجهنا مأساة مشابهة؟ مؤكدة أن الوزارة تتعامل يوميًا مع مئات الحالات الطارئة، وتستجيب للبلاغات التي تصل من المواطنين عبر منصات التواصل في أسرع وقت.

وأوضحت وزيرة التضامن، خطة التدخل الحكومي، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: الحماية الاجتماعية العاجلة – التدخل الفوري

• إدارة حالة فورية: فتح ملف عاجل للأسرة وتكليف أخصائي اجتماعي بزيارة منزلية لرصد الاحتياجات الأساسية وإعداد خطة تدخل مكتوبة.

• مساعدة نقدية - عينية عاجلة: صرف دعم استثنائي من مؤسسة التكافل الاجتماعي لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة بعد فقدان الأسرة ممتلكاتها.

• دعم الإغاثة الطارئ: توفير مستلزمات معيشية عاجلة من خلال الإدارة العامة للإغاثة.

• إدراج الأم والأطفال في برنامج “الألف يوم الأولى”: لضمان التغذية السليمة والدعم الصحي للتوائم.

• بحث إدراج الأسرة في برنامج “تكافل”: وفق الشروط الاجتماعية وعدم وجود عمل للأم أو دخل ثابت للأب.

• دعم نفسي وأسري:

• تدخل فرق الهلال الأحمر للدعم الطبي والنفسي.

• جلسات إرشادية من إدارة الحالة.

• جلسات لبرنامج “مودة” لتقليل الخلافات الأسرية.

ثانيًا: التمكين الاقتصادي – الانتقال من الإغاثة إلى الإنتاج

• دراسة فرص العمل المتاحة للأب أو مشروعات منزلية للأم: من خلال فرق بنك ناصر الاجتماعي وإدارة التمكين الاقتصادي.

• إتاحة تمويل أو تدريب: عبر برامج التوظيف، المشروعات متناهية الصغر، أو تمويل “مستورة” للأم عند استعدادها.

ثالثًا: الدمج ودعم النمو من 3 إلى 6 أشهر

• ربط الأطفال بحضانات مرخصة: ضمن برنامج الطفولة المبكرة لتوفير رعاية آمنة.

• جلسات التربية الأسرية الإيجابية: لتأهيل الأبوين على أساليب التربية السليمة للتوائم.

رابعًا وخامسًا: ضمان الحقوق ومسارات مستقبلية

• تكافؤ الفرص التعليمية: دعم مصروفات التعليم عند بلوغ الأطفال سن المدرسة إذا ظلت الأسرة غير قادرة.

• إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة (إن لزم): في حال وجود إعاقة لضمان الحقوق التأهيلية والرعاية المناسبة.

ووجّهت الوزيرة الشكر لصناع العمل الدرامي قائلة:«برافو لصُنّاع المسلسل.. الوزير محمد ممدوح، محمد وشروق كان لازم يتقدم لهم الخدمات حتى لو جاء لك تليفون الشكر.. الخدمات مش مربوطة بوزير ولا ايه.. أبدعتم".

