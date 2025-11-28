شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الحريق الذي اندلع منذ قليل في أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشددًا على سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته وكذلك المباني المحيطة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الزراعة: تحصين أكثر من 7.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي جرعات التحصين بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تجاوزت حتى الآن 7.5 مليون جرعة تحصين، وذلك منذ بداية الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع المحافظات في نهاية أكتوبر الماضي، والمقرر أن تستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ شمال سيناء: مصر جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، من أمام معبر رفح على الجانب المصري، أن مصر مستعدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار المنطقة وتعزيز جهود إعادة الإعمار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تحذر من طقس متقلب: انخفاض كبير مساءًا بفارق يصل إلى 12 درجة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترتي الليل والنهار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الثقافة يكشف تفاصيل حريق استوديو مصر بالهرم

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الحريق الذي اندلع منذ قليل في أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشددًا على سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته وكذلك المباني المحيطة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن حريق ستوديو مصر بالهرم

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع داخل أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر بمنطقة المريوطية دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدًا سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي والمباني المحيطة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله لفندق

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على الأنباء المتداولة بشأن تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق، مؤكدًا استمرار دوره كأحد أبرز المتاحف القومية في مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم) لـ 14 مليونًا و996 ألفًا و773 مواطنًا من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان تمامًا، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

للتفاصيل.. اضغط هنا