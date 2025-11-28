كتب- أحمد عبدالمنعم:

جدد جهاز حماية المستهلك دعوته للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض التخفيضات والمشتريات، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو داخل المحال التجارية، وذلك حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لشفافية المعاملات خلال موسم "الجمعة البيضاء".

وناشد الجهاز، جموع المستهلكين توخي الحذر والالتزام بالإرشادات عند التعامل مع العروض والتخفيضات، وذلك من خلال مقارنة الأسعار بدقة للتأكد من أن التخفيض حقيقي، والتحقق من جودة المنتج وصلاحيته قبل الشراء، وتجنب الشراء المندفع والاكتفاء بما يحتاجونه فعليًا، مع قراءة التفاصيل وشروط العرض وسياسات الإرجاع وتكاليف الشحن وفترة الضمان عند الشراء عبر الإنترنت، وأيضًا الابتعاد عن الصفحات والمتاجر غير الموثوقة واختيار المصادر المعتمدة لضمان حماية حقوقهم.

كما ذكّر الجهاز بأهمية التأكد من قانونية أي مسابقة أو عرض ترويجي، والبحث عن رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان، وفقًا لأحكام المادة (14) من قانون حماية المستهلك.

ويُؤكّد الجهاز أن مخالفة أحكام الإعلان المضلل أو السلوك الخادع قد تصل عقوبتها إلى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ضرورة تحرّي الدقة قبل الشراء والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات مُضللة أو عروض خادعة عبر القنوات الرسمية للجهاز، حرصًا على حماية حقوقهم وضمان معاملات شفافة وآمنة خلال موسم التخفيضات.