مصر تسجل ارتفاعًا قياسيًا في معدل النمو الاقتصادي بالربع الأول من 2025/2026

كتب : محمد أبو بكر

02:19 م 28/11/2025

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل مستوى قياسيًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق الذي سجل 3.5%، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية.

وأكد المركز الإعلامي، أن هذا النمو جاء بقيادة الاستثمارات الخاصة والقطاعات الاقتصادية الرائدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة شكلت نحو 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من 2025/2026، في مقابل 34% فقط للاستثمارات العامة.

وأوضح التقرير أن أبرز القطاعات التي حققت نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة شملت، قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5%، وقطاع السياحة بنسبة 13.8%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة 10.2%.

591697807_1412460287591054_2831258328634627551_n

