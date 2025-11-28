أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل مستوى قياسيًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع بنسبة 5.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق الذي سجل 3.5%، مسجلاً زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية.

وأكد المركز الإعلامي، أن هذا النمو جاء بقيادة الاستثمارات الخاصة والقطاعات الاقتصادية الرائدة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة شكلت نحو 66% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من 2025/2026، في مقابل 34% فقط للاستثمارات العامة.

وأوضح التقرير أن أبرز القطاعات التي حققت نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة شملت، قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5%، وقطاع السياحة بنسبة 13.8%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة 10.2%.

اقرأ أيضًا:

انتخابات النواب 2025.. ماذا بعد فرز الأصوات؟ ومتى يتم إعلان النتيجة؟

البرامج الاقتصادية.. أسعار عمرة العشرة الأواخر من رمضان