عقدت هيئة تنمية الصعيد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس الهيئة، وبحضور الأستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إضافة إلى السادة أعضاء المجلس الممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الهيئة بوزيرة التنمية المحلية وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن حضورهم يعكس الدعم الحكومي المتواصل لجهود التنمية المتكاملة في محافظات الصعيد، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز دور الهيئة في دفع الاستثمار وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، قامت الدكتورة منال عوض بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد، والذي يأتي في إطار خطة التحول الرقمي للدولة، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين، وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية، وعرض مشروعات الهيئة وإنجازاتها بشكل محدث وديناميكي، بما يدعم جهود الشفافية وتسهيل الخدمات المقدمة.

وناقش مجلس الإدارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بمحافظات الصعيد، وآليات تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والزراعة وسلاسل القيمة، إلى جانب خطط التوسع في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم الاستثمارات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيدةً بالموقع الإلكتروني الجديد كمنصة تفاعلية تُسهم في دعم جهود الترويج للمشروعات والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة الشكر إلى وزيرة التنمية المحلية و لأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا لأهالي الصعيد، وفق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

