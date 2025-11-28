رئيس شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يرفع الأسعار

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات، إن قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية أثار حالة من التخوف والتردد في قطاع السيارات بمجرد الإعلان عنه، مشيرًا إلى آثاره السلبية المحتملة على الصناعة بأكملها.

وأضاف "بلبع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن الشعبة تقدمت بعدد من الملاحظات والمقترحات حول هذا القرار، أبرزها ضرورة التمييز بين المعارض المرخصة التي تعمل منذ عقود في إطار قانوني، وبين المعارض غير المرخصة التي انتشرت مؤخرًا وشهدت عددًا من المخالفات.

وتابع رئيس الشعبة: التجار وأصحاب المعارض المرخصة يحترمون القانون واللوائح المنظمة للقطاع، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تعمل برخص قانونية مستديمة وتساهم في تنظيم حركة التجارة.

وأكد "بلبع"، أن عدد المعارض المرخصة يصل إلى قرابة 20 ألف معرض على مستوى محافظات الجمهورية، معربًا عن قلقه من عدم قدرة معظم هؤلاء التجار على تحمل تكاليف شراء أراضٍ جديدة خارج المناطق السكنية لتنفيذ القرار.

وحذر من أن إجبار المعارض على الانتقال سينتج عنه زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية، موضحًا أن هذه التكاليف الإضافية ستنعكس حتمًا على المستهلك النهائي في صورة ارتفاع جديد في أسعار السيارات.

وأشار إلى أن سوق السيارات يشهد حاليًا مرحلة من انخفاض الأسعار وضعف الإقبال على الشراء، مؤكدًا أن هذا القرار قد يعيق عملية الانتعاش المتوقعة في القطاع.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس