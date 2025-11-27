هل يهدد البركان الإفريقي مصر برماد أو أمطار حمضية؟.. خبير يجيب

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ والبيئة، إن الانفجار البركاني الأخير في وادي الصدع الإفريقي ناتج عن تصادم الصفيحة العربية بالإفريقية.

وأضاف "شعلة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة هزَّ القشرة الأرضية وكسر طبقة رقيقة فوَّرت الماجما، ليطلق عمود رماد ارتفع 15 كيلومترًا في السماء.

وأوضح أن مصر بمنأى تمامًا عن أي تأثير لهذا الانفجار، مشيرًا إلى أن الرياح حملت الرماد والغازات شرقًا نحو اليمن وعُمان وشرق الهند وشمال باكستان، مؤكدًا أن اتجاه الرياح جعل مصر خارج دائرة التأثير كليًا.

وتابع "شعلة": الأمطار الحمضية قد تهطل فقط في الدول التي عبرها عمود الرماد، وغاز ثاني أكسيد الكبريت يذوب في السحب ويحوِّل المطر إلى حمضي، مما يضر بالتربة والنباتات والجهاز التنفسي، لكنه شدَّد على أن مصر ليست ضمن هذه المناطق.

وأكد أن مصر ليست مهددة بنشاط بركاني في المستقبل القريب أو البعيد، مشيرًا إلى أن آخر بركان انفجر على أرض مصر كان قبل 30 مليون سنة، وأن البلاد تقع خارج حزام النار وحزام الزلازل النشط، مما يجعل احتمال تكرار الحدث شبه معدوم.

وشدَّد "شعلة"، على أن الظاهرة البركانية طبيعية تمامًا في منطقة الصدع الإفريقي، وأن العلم يتابعها لحظيًا، وأن مصر آمنة بيئيًا وجيولوجيًا من أي تداعيات.

اقرأ ايضًا:

شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم بالجيزة.. ازاي تحسب إيجار شقتك؟