حضور مصري في قمة ''فوربس'' لقادة الصحة بأبوظبي

شهدت قمة قادة الرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط، التي نظمتها Forbes Middle East يومي 18 و19 نوفمبر 2025 بقصر الإمارات في أبوظبي، حضورًا مصريًا بمشاركة الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، كمتحدث رسمي ضمن فعاليات الحدث.

تعد القمة منصة بارزة تجمع نخبة من قيادات الأنظمة الصحية وخبراء التكنولوجيا والسياسات الصحية في المنطقة، بهدف بحث التحديات المستقبلية واستشراف التحولات المرتقبة بقطاع الرعاية الصحية.

وجاءت مشاركة د. عمرو حسن بوصفه الأكاديمي المصري الوحيد الممثل للجامعات المصرية هذا العام، استنادًا إلى خبراته العلمية والبحثية في مجالات صحة المرأة وقضايا التنمية السكانية.

وخلال الجلسة التي حملت عنوان: "Advancing Women’s Health: Access to Quality and Personalized Care"، استعرض د. عمرو الدور الحيوي لصحة المرأة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، مؤكدًا أن تعزيز رعاية الأم خلال فترات الحمل يسهم مباشرة في تحسين صحة الأجيال القادمة.

كما أوضح مفهوم برمجة الجنين باعتباره أحد الاتجاهات العلمية الواعدة لتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.

