مدبولي: إنشاء 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع الجانب الإيطالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة النصر لصناعة السيارات عادت للعمل من جديد، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تحقيق أرباح ومكاسب واضحة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية بعد سنوات طويلة من الخسائر والتحديات التي واجهتها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليوم، أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

أعلن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إنشاء 89 مدرسة تطبيقية تكنولوجية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في إدارة هذه المدارس.

وأشار إلى أن المدارس ستكون معتمدة رسميًا من الجانب الإيطالي، بما يضمن جودة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريب الفني.

وأوضح رئيس الوزراء، أن خريجي هذه المدارس سيتمكنون من الحصول على فرص عمل مباشرة داخل المصانع والشركات الأجنبية العاملة في مصر، وخاصة الشركات الإيطالية، ما يعكس أهمية دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل الحديثة.