مبادرة لحوار مجتمعي لتطوير إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية -(تفاصيل)

أطلق مجدي البدوي، رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والآثار ونائب رئيس اتحاد العمال، مبادرة لإجراء حوار مجتمعي موسع لمناقشة وضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية، أسوة بالمؤسسات القومية والوطنية، بهدف تطوير آليات العمل ودعم الاستقرار الإداري والوظيفي.

وأكد أن الحوار المقترح سيضم كلًا من المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة العاملين بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الصحف والمنصات الإعلامية المستقلة والحزبية، بما يساهم في تشكيل رؤية مشتركة لمستقبل العمل الإعلامي.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من الدورة التثقيفية التي تنظمها النقابة تحت عنوان "اعرف قواعد عملك"، وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية والنقابية، من بينهم المهندس أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والدكتور أسامة عبد الفتاح عميد معهد التربية العمالية سابقًا ورئيس الاتحاد العربي للتدريب التربوي، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية، وفتحي عبد اللطيف عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية الأسبق، إلى جانب مجموعة من قيادات النقابات المعنية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من إعداد اللوائح المنظمة هو توفير بيئة عمل مستقرة وترسيخ قواعد عادلة للعلاقات الوظيفية، بما يحقق الاستقرار المهني والأمن المجتمعي، مؤكدًا أن الإعلام يمثل قوة ناعمة ولسان حال الأمم، وأن العنصر البشري يأتي في مقدمة عناصر نجاحه.

وأشار إلى أهمية وجود قواعد تنظيمية مرنة للحفاظ على الحقوق والواجبات وفق متطلبات سوق العمل المتطور، مؤكدًا أن الدعوة للحوار جزء أصيل من توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الإعلام وتحديث بنيته الإدارية والتشريعية.

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات النقابات المعنية، بينهم وحيد عثمان أمين عام نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية، وهاني سيد الأمين العام لنقابة الصحافة والإعلام، وحسين عبد العال أمين الصندوق للنقابة، ومحمد عبد الفتاح وكيل النقابة ورئيس اللجنة النقابية بشركة صوت القاهرة، وحسن سلمان نائب رئيس نقابة الصحافة لشؤون المطابع، وعاطف محمد رزق وكيل النقابة عن نشاط السينما، وخالد سعيد رئيس اللجنة النقابية لإدارة أصول السينما، وعماد ربيع رئيس اللجنة النقابية لمؤسسة الأهرام، إلى جانب عدد من ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية المختلفة.

