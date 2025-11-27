المستشفى الجوي التخصصي تستضيف فريق عمل لعلاج حالات الصرع

(أ ش أ):

تستضيف المستشفى الجوي التخصصي الدكتور أحمد عبدالمعطي (أمريكي / مصرى الجنسية) أستاذ وخبير علاج اضطراب كهرباء المخ (الصرع) بجامعة ميزورى – أمريكا.

كما تستضيف الدكتور ساندى لام (أمريكي الجنسية) أستاذ وخبير العلاج الجراحى لمرضى الصرع الغير مستجيب للأدوية – جامعة نورث وستيرن – أمريكا فى الفترة من 19/12/2025 إلى 2/1/2026.

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التي ترغب في العرض على الخبيرين يومي (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع حتى 8/12/2025 من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً.